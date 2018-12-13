بعد فستانها المثير.. رانيا يوسف تظهر بإطلالة جديدة (صور)

أشعلت الفنانة المصرية رانيا يوسف، غضب متابعيها مجددًا، بعد ظهورها بفستان كاشف خلال جلسة تصوير لإحدى المجلات.

وتأتي هذه الإطلالة بعد أزمة فستانها المثير في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ40، لدرجة أن بعض متابعيها اتهموها بتعمد إثارة الجدل بهذه الإطلالات لتكرارها وعدم تعلمها من أخطائها.

ولاقت الإطلالة انتقادات من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعدما نشرت الصورة على حسابها.

إطلالة رانيا يوسف كانت ملكية فرعونية، حيث ارتدت تاجًا ذهبيًا، وفستانًا أخضر طويلًا، من تصميم سوتشا “Soucha Mlihigue”، ونفذ جلسة التصوير مصور المشاهير محمود عاشور، ومكياج علاء التونسي، ومصفف الشعر محمود عامر.

وتحولت رانيا يوسف، لمادة دسمة للصحافة وعالم التواصل الاجتماعي في مصر والصحف العالمية، بعد انتقادها على خلفية ظهورها بفستان شبه عار في ختام الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتستعد رانيا يوسف للمشاركة في السينما العالمية بعدما كشفت مؤخرًا عن تعاقدها مع إحدى شركات الإنتاج على فيلم أجنبي، كما تقوم بتصوير فيلم “عش الدبابير”.

يُذكر أن آخر أعمال رانيا يوسف، مسلسل بعنوان “كأنه إمبارح” من إخراج حاتم علي، وأشرفت الكاتبة مريم ناعوم على ورشة كتابته، وشارك في بطولته كل من أحمد وفيق، ومحمد الشرنوبي، وخالد أنور.