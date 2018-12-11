بعد أزمة الفستان.. رانيا يوسف تشعل الجدل مجددًا بإطلالة مثيرة (صور)

شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها وجمهورها عبر موقع “إنستغرام” أحدث جلسة تصوير لها، لصالح إحدى المجلات، وهي ترتدي إطلالة مثيرة.

ويبدو أن رانيا لم تتعظ من المرة الأولى، بعد أزمة فستانها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، لتظهر بإطلالة أثارت الجدل مجددًا، تكونت من قطعتين؛ قسمها العلوي قصير يُظهر جزءًا من بطنها وجاء بشق واسع عند منطقة الصدر مع تنورة قصيرة للغاية.

وسرعان ما انهالت التعليقات على إطلالة يوسف، فقال أحد المتابعين ويدعى عبدالعزيز: “إنتي خربيتها زيادة”، وعلق وليد: “وده برضو نسيتي البطانة ههههه”، وكتبت آخر: “ما كفاية بقي إنتي بتستفزي الناس أكتر . هتحولي محبتهم ليكي لكره ع فكرة”.

وظهرت رانيا يوسف مؤخرًا بفستان أثار الجدل في مصر، وتسبب في إحالتها إلى المحاكمة، ولم تهدأ موجة الغضب التي أثارها الفستان، إلا بعد أول ظهور إعلامي لها وتقدمت خلاله بالاعتذار للشعب المصري.

وكانت يوسف قد خضعت لجلسة تصوير بعدسة المصور “عاشور”، منذ أيام، اعتمدت فيها إطلالة محتشمة، رغم أنها كانت في حمام السباحة، لتثير سخرية النشطاء منها.