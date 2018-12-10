على غرار عيسى المرزوق.. حليمة بولند تتناول “سوشي بالذهب” (صور‎)

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها بمجموعة صور، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، أظهرت جانبًا من احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت حليمة صورة لها من أحد المطاعم الفاخرة أثناء احتفالها بعيد ميلادها مع أحد الأشخاص، دون الكشف عن هويته، معلقة على الطبق الموجود أمامها قائلة: “سوشي بالذهب”.

ونجحت بولند في إثارة فضول متابعيها حول هوية الشخص الموجود معها داخل المطعم من خلال تعليقها على الصورة، قائلة: “اللهم لا يحرمني منك في عامي الجديد وفي كل عام وبنتغدا مع بعض”.

وسبق أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، مقطع فيديو للفنان الكويتي عيسى المرزوق وهو يتناول طبقًا من اللحم المطلي بالذهب، على نطاق واسع؛ للتعبير عن غضبهم من الإسراف والمبالغة من جانب النجم الكويتي، وعدم مراعاته لشعور جمهوره من البسطاء.

وظهر الطاهي في الفيديو وهو يذكر أن عيسى المرزوق أول زائر للمطعم يتذوق اللحم بالذهب، وردَّ المغني الكويتي مازحًا: “أنا أمي كانت تقول لي إن قلبي ذهب”.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند احتفلت، الإثنين، بعيد ميلادها الـ38 بطريقتها الخاصة، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في “سناب شات”.

وكتبت تعليقًا تنبه فيه متابعيها بحلول عيد ميلادها الذي يصادف اليوم، كما نشرت أغنية النجمة الأمريكية مارلين مونرو الشهيرة، التي غنت بها أغنية عيد الميلاد.