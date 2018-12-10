حليمة بولند تحتفل بـ”نفسها” في عيد ميلادها (فيديو)

احتفلت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها الـ38 بطريقتها الخاصة، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في “سناب شات”.

وكتبت “بولند” تعليقا تنبئ به متابعيها بحلول عيد ميلادها الذي يصادف اليوم، كما نشرت أغنية النجمة الأمريكية مارلين مونرو الشهيرة، التي غنت بها أغنية عيد الميلاد.

والإعلامية الكويتية من مواليد 10 ديسمبر/كانون الأول 1980، وبدأت مشوارها الإعلامي في 2001، حيث كانت طالبة في السنة الأخير بكلية الآداب في جامعة الكويت، حين اختارها رئيس قسم الإعلام للعمل في تلفزيون الكويت من خلال برنامج “ذا بيست” للمخرج خالد البطي، الذي ساندها في بداية صعودها.

تزوجت من عبدالسلام الخبيزي الذي أنجبت منه ابنتيها “ماريا” و”كاميليا” قبل أن تنفصل عنه لاحقًا، وفي عام 2018، تزوجت “بولند” مجددًا بشكل سري ودون أن تكشف عن اسم الزوج، فيما أكدت مصادر أنه المحامي عبدالرزاق العنزي، لكنها ما لبثت أن انفصلت عنه.