حليمة بولند تعتذر عن زيارة الإمارات لهذا السبب (فيديو)

اعتذرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن عدم حضور مهرجان “يوم في حب الإمارات”، الذي كان من المقرر إقامته بمدينة العين يوم الجمعة المقبل، بسبب تعرضها لوعكة صحية.

وقالت بولند عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”: “المفروض أكون في أبوظبي اليوم ولكن بسبب ظروفي الصحية ما قدرت أسافر.. وأشكر إدارة المهرجان على تفهمهم لظروف مرضي.. طبعًا شكرًا على هذه الدعوة والتكريم للأسف ظروفي حالت بيني وبين الحضور”.

وتابعت: “الإيفنت كان المفروض الجمعة القادمة وكان عندي ارتباطات في عمان ودبي.. يعني بعتذر لكل الجهات الي كانت مفروض تكون معاي.. والله بجد ظروف خارجة عن إرادتي أنا ملتزمة جدًا بمواعيدي.. صرلي 3 أيام مو قادرة أتحرك من الفراش بسبب مرضي”.

وأضافت: “أعتذر بسبب ظروفي الصحية عدم حضوري لمهرجان يوم في حب الإمارات بمدينة العين .. واعتذر لأم سيف الرئيس التنفيذي لمؤسسة سيف الجارح منظمة المهرجان.. وأعتذر لمعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والداعمين للمهرجان”.