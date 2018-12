حليمة بولند تعتذر عن زيارة الإمارات لهذا السبب (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @halima.bouland . . اعتذرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن عدم حضور مهرجان “يوم في حب الإمارات”، الذي كان من المقرر إقامته بمدينة العين يوم الجمعة المقبل. . . #إرم_نيوز #حليمة_بولند #مهرجان #الإمارات #العين