حليمة بولند تتراجع عن اتهام حمد قلم بـ”التحرش”.. فماذا قالت؟

تراجعت الفنانة والإعلامية الكويتية حليمة بولند، عن اتهامها لمواطنها الإعلامي حمد قلم بالتحرش بها على موقع “تويتر”، مشيرة إلى أن كلامها “تم فهمه بشكل خاطئ من بعض وسائل الإعلام، خاصة أنها كانت تمزح”.

وعاتبت حليمة، عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، بعض المواقع الإعلامية التي نشرت الخبر دون الإشارة إلى أنها كانت تمزح، قائلة: “الموضوع كان مزح وغشمرة ليش قلبتوها دراما؟!”.

وتابعت: “طبعًا الموضوع كله كان غشمرة بغشمرة وأنا وحمد ربع وأصدقاء، وما في بينّا إلا كل خير”.

وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، داعبت مواطنها الإعلامي حمد قلم، خلال لقائهما بكواليس حفل النجمتين “أصالة وأنغام”، الذي قُدمت فقراته بالكويت، إذ اتهمته بالتحرش بها على صفحتها بموقع “تويتر”.

ورد حمد قلم بأنها هي من تتحدث معه على الخاص بصفحته على “تويتر” وليس هو، ولكنه فوجئ برد حليمة أنها “لم تقم بالتحدث معه من الأساس، وأن من يراسله في الحقيقة هو المسؤول عن صفحتها فقط وليس هي”، ما أصابه بصدمة.

وأضافت حليمة في فيديو عبر صفحتها على “سناب شات”: “قسمًا بالله مو أنا اللي قاعدة أدير تويتر، ورب الكعبة”.