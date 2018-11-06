صديقة وزير الداخلية الإيطالي تختم علاقتها معه بنشر صورة “حميمية”

نشرت مذيعة التلفزيون الإيطالية إليزا إيزواردي على حسابها في إنستغرام، صورة من علاقتها الحميمة بوزير الداخلية وزعيم حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف، ماثيو سالفيني، مع مقولة للكاتب الإيطالي غيو إيفان للإعلان عن انفصالها عنه.

وكتبت الصحفية ذات الـ35 عامًا:”لن أفتقد ما تبادلناه سويًا، ولكن ما كان بإمكاننا تبادله مستقبلًا، مع احترامي الكبير للحب الحقيقي الذي كان.. شكرًا ماثيو”.

وكان ماثيو سالفيني الذي يعتبر حاليًا أقوى سياسي في إيطاليا، في زيارة رسمية إلى غانا، عند نشر صديقته للصورة، لكنه لم يتوانَ عن الرد فورًا على تويتر وفيسبوك.

ودوّن سالفيني قائلًا: “من باب التربية والطبع والاحترام، لم أنشر أبدًا تفاصيل حياتي الخاصة ولن أقوم بذلك الآن، هذا لا يهم الإيطاليين، أحببت وسامحت، أكيد قمت بأخطاء لكنني آمنت بذلك حتى النهاية، للأسف أحدهم كانت لديه أولويات أخرى، أتمنى له حياة جيدة”.

وما حدث يفتح الباب أمام الصحافة الإيطالية المعارضة لسالفيني، للتنقيب في حياته الخاصة، وتحويل ما حصل إلى موضوع للنقاش والسخرية.