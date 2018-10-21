رابط موقع إباحي داخل وثيقة دراسية في تونس‎ (صورة)

فُوجئ طلبة إحدى الجامعات التونسية بوجود رابط لموقع إباحي داخل إحدى الوثائق المقدمة لهم داخل الفصل الدراسي، ما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

و نفى مدير المعهد العالي للجباية والمالية في جامعة سوسة شرق تونس ما نقله بعض المصادر من أنّ الصورة المتداولة، استُخدم فيها أحد برامج تعديل الصور لإضافة هذا الرابط على الورقة، مؤكدًا صحّة الوثيقة، ولافتًا إلى أن تحقيقًا إداريًا فُتح لكشف ملابسات هذه الحادثة.

وتُشير المعطيات الأوّلية إلى أن الأستاذة الجامعية التي قدمت الوثيقة، تسلّمت النسخ من صاحب أحد محال تقديم خدمات الإنترنت والطباعة العامة، الأمر الذي قد يكون تسبب بهذا الخطأ.

واعتبر عدد من المُتابعين أن المعلمين يتحملون جانبًا كبيرًا من المسؤولية لعدم تفقد الوثائق قبل تسليمها إلى طلبتهم، ووضعوا أنفسهم في موقف محرج، وفق تعبيرهم.

وبالمقابل، تبنّى آخرون فرضية وجود مكيدة مدبرة لتوريط الجامعة، مشيرين إلى أن القرائن المتوافرة – بحسب وجهة نظرهم – تجعل هذه الاحتمالية واردة.