يوسف الشاهد يعلق على حال تونس بعد الفيضانات

وصف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الوضع في تونس جراء الحالة الجوية التي تعيشها البلاد، بـ”صعب ودقيق “، داعيًا إلى ضرورة ملازمة الحذر.

وأشار خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث، إلى أن الأمطار التي شهدتها بعض المحافظات التونسية “استثنائية”، معتبرًا أن الفيضانات التي حدثت، صعّبت مهمّة الأجهزة المُكلّفة بالتدخّل في هذه الحالات .

وشدّد رئيس الحكومة التونسية، في تصريح إعلامي، على أن عمليات التدخل والإنقاذ، ستتواصل في كل المناطق المنكوبة، مشيرًا إلى أن الحكومة ” تتابع الأوضاع متابعة لصيقة”، على حد تعبيره.

وتوقع الشاهد حدوث صعوبات في التدخّل بمحافظة “جندوبة”، الواقعة شمال البلاد، إضافة إلى منطقة “بوسالم”، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بالحذر في كل المناطق .

وأكّد أن الحكومة تواصل البحث عن المفقودين، مشيرًا إلى أن الحكومة تُركز حاليًا على الاستراتيجية الوطنية لمجابهة الكوارث، وآليات التعامل مع الحالات الطارئة.

وفي ذات السياق، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، أن الأمطار الأخيرة التي انهمرت في عدد من المحافظات التونسية، تسببت في وفاة 5 أشخاص، وفقدان اثنين آخرين .

وأشار في تصريح إعلامي ، إلى أن الإدارة العامة للطرقات، أكّدت انقطاع 46 طريقًا، جراء فيضان الأودية.

وشهدت تونس في الأيام الماضية، هطول كميّات كبيرة من الأمطار، تسبّبت في خسائر بشرية ومادّية كبيرة.