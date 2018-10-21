مصر توقع اتفاقًا مع الأردن لضخ الغاز إلى المملكة مطلع 2019

وقَّعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأحد، اتفاقًا مع الأردن بشأن ضخ الغاز للمملكة بداية العام المقبل 2019، وسيعلن لاحقًا عن الكمية التي سيتم ضخها من الجانب المصري.

ويأتي هذا الإجراء بعد نجاح مصر بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز من حقل ظهر، والاستغناء عن استيراد الغاز المسال مؤخرًا.

وشهد اللقاء الذي جمع بين وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، والمهندسة هالة زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، مناقشة سبل توفير وتنويع مصادر للطاقة للبلدين، وإستراتيجية الحكومة المصرية في الاكتشافات الأخيرة في البحر المتوسط وتحديدًا حقل ظهر.

وجرى توقيع مذكرات تفاهم بين الطرفين في مجال التدريب وتبادل الخبرات لتنمية التوسع في الأنشطة النفطية في المملكة الأردنية ونقل الخبرات المصرية لتكون نواة لإنشاء شركات مشتركة.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وقّعت مع نظيرتها المصرية في آب/ أغسطس الماضي في القاهرة على تعديلات اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين، لاستيراد 10% من احتياجات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي من مصر مطلع 2019.

وتضمنت الاتفاقيات، التعديلات المطلوبة في الاتفاقيات الموقعة العام 2004 والتي تعد جزءًا من تعويض الكميات التي لم تورد سابقًا.