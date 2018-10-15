مصر تقلص اعتمادها على الغاز المسال المستورد

تسعى مصر للتخلي عن واحدة من محطتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال لديها في الوقت الذي تقلص فيه وارداتها من الغاز إثر اكتشاف حقل الظهر الضخم الذي بدأ الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ووافقت السلطات المصرية على دفع رسوم لشركة “هوغ إل.إن.جي” النرويجية لإنهاء عقد التأجير مبكرًا، مع دفع الفارق بين عقدها الخاص بوحدة التخزين العائم وإعادة التغييز وعقد جديد مع طرف ثالث.

وبدأت مصر تستورد الغاز الطبيعي المسال في عام 2015 بعدما لم يعد إنتاجها المتآكل من الغاز آنذاك يكفي لتغطية الطلب المحلي المتزايد.

واستأجرت المحطة “هوغ غالانت” من “هوغ إل.إن.جي” والمحطة “بي.دبليو سنغافورة ” من “بي.دبليو جروب” في عام 2015، وكان من المفترض أن يظل الاتفاقان ساريان حتى عام 2020.

وما زالت المحطتان راسيتان بالقرب من بعضهما البعض في ميناء العين السخنة بخليج السويس، وفقا لما تظهره بيانات رفينيتيف إيكون.

وعلقت “هوغ إل.إن.جي” قائلة: إن “العقد المعدل من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2018 ويستمر حتى أبريل 2020، موعد انتهاء العقد الأصلي لوحدة التخزين العائم وإعادة التغييز البالغ أجله خمس سنوات”.