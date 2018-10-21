كويتي يبيع نفطًا لدولة آسيوية مقابل 200 ألف دينار

أقدم مواطن كويتي على توقيع عقد مع شركة تابعة لإحدى الدول الآسيوية، لإرسال نفط إليها من الكويت مقابل مبلغ مالي، ليختفي مباشرةً بعد توقيع العقد واستلام دفعة أولية من المبلغ.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية، “أن المواطن لم يفي بالعهد بعد أن وقع على العقد واستلم 200 ألف دينار كويتي كدفعة أولية، حيث اختفى، مما دفع الشركة لرفع شكوى رسمية ضده”.

وأوضحت المحامية حوراء الحبيب وهي فريق الدفاع عن الشركة المجني عليها أن “موكلتها تعاقدت مع المتهم على أن يتم إرسال نفط لها من الكويت، وبعد إتمام العقد وتسليم الدفعة الأولى من المبلغ، تفاجأوا باختفاء المدعي عليه، واصفةً القضية بالنصب”.

وأضافت المحامية الحبيب أن “وزارة الداخلية بدأت إجراءاتها اللازمة في القضية وأصدرت أمرًا بضبط وإحضار المتهم، مبينةً أنها ستطالب بإحالة المتهم للمحاكمة واسترداد حقوق الشركة المجني عليها والمطالبة بالتعويض المادي”.

وتشكل مبيعات النفط أكثر من 90% من واردات الكويت المالية، كما أن الكويت عضو فاعل في منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك”.