الكويت.. التضخم السنوي يصعد 0.27 % في سبتمبر 2018

صعدت نسبة التضخم السنوي في الكويت، بنسبة 0.27 % خلال أيلول/سبتمبر الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2017.

وجاء في بيان صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، اليوم الأحد، أن التضخم على أساس شهري انكمش بنسبة (-0.9 %)، مقارنة مع آب/أغسطس السابق له.

ويأتي صعود التضخم في الكويت على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.37 %.

كذلك، صعدت مجموعة السجائر والتبغ 13.50 %، ومجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 2.17 %، على الرغم من انخفاض مجموعة الكساء وملبوسات القدم بنسبة 1.40 %، ومجموعة خدمات المسكن بنسبة 1.53 %.

ويعكس معدل التضخم (الرقم الذي يقيس تكلفة الحصول على الخدمات والسلع الرئيسة للمستهلكين) تحركات الأسعار ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة.