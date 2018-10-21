حصار إسرائيل يضع 90% من مصانع غزة خارج الخدمة

أعلنت جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة، الأحد، عن أن الحصار المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن 12 عامًا، تسبب في وقف 90% من المصانع عن العمل، وأن 10% فقط من المصانع تعمل، مؤكدة على أن الاقتصاد في غزة دخل في مرحلة الموت البطيء.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك، لـ”إرم نيوز”، إن “هناك انهيارًا كاملًا في المنظومة الاقتصادية، انعكست على كافة جوانب الحياة الصحية والتعليمية والاجتماعية”، مشددًا على أن “غزة تعاني من أزمات اقتصادية حادة، فهناك 2 مليون مواطن يعانون من الفقر والبطالة وقلة فرص العمل”.

وأوضح أن “نسبة البطالة في غزة وصلت إلى 70%، وأن 35 ألف عامل عاطل عن العمل”، لافتًا إلى أن “220 ألف خريج في غزة عاطلون عن العمل، لم تتوفر لهم فرص لافتتاح مشاريع صغيرة من أجل بناء حياتهم”.

وذكر أن “المصانع التي كانت طاقتها الإنتاجية ملايين الدولارات، باتت طاقتها صفرًا”، مشددًا على “ضرورة تفعيل البرامج التنموية الدولية وإعادة ضخ الأموال للمشاريع في القطاع”.

ودعا إلى “أهمية معالجة الخلل القائم في حركة دوران رأس المال الناتج عن انعدام السيولة النقديّة، الذي أدى لتضرّر مئات الشركات ورجال الأعمال، ودفعهم لتقليص النفقات والاستغناء عن العاملين، وتخفيض أجور البعض منهم”.

وطالب الحايك الأطراف المحلية والدولية، “باتخاذ خطوات سريعة لتقديم المزيد من التسهيلات الإنسانية والاقتصادية، التي من شأنها التخفيف من وطأة الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزّة”.