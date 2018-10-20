هكذا احتفلت شيماء سيف بزفافها على المنتج محمد كارتر (صور وفيديو)

احتفلت الفنانة المصرية شيماء سيف بزفافها على مواطنها المنتج محمد كارتر مساء الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.

ونشرت الإعلامية المصرية مني الشاذلي التي حضرت حفل الزفاف عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” فيديو لرقص شيماء سيف بالحفل وسط أصدقائها وعائلته.

وحضرت الزفاف الإعلامية دعاء صلاح والمذيع خالد عليش، والفنان محمد ثروت وزوجته، والفنان حسام داغر والفنانة روجينا، والفنان أحمد كرارة، والفنان شريف باهر.

وقبل انطلاق حفل زفافها بساعات قليلة، كتبت شيماء سيف عبر صفحتها على موقع إنستغرام: “اللهم إني مُقبلة على أشياء كثيرة، لا أستطيع اجتيازها من دون توفيقك، اجعل أولها تسهيلًا وآخرها فرحًا، اللهم يسر كل عسير، يارب توفيق وإنجاز عظيم، يا الله”.