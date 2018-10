هكذا احتفلت شيماء سيف بزفافها على المنتج محمد كارتر (صور وفيديو)

View this post on Instagram

@eremnews حفل زفاف الفنانة المصرية شيماء سيف والمنتج محمد كارتر . . احتفلت الفنانة المصرية شيماء سيف بزفافها على مواطنها المنتج محمد كارتر مساء الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام.