عقد قران الفنانة المصرية شيماء سيف (صور وفيديو)

احتفلت الفنانة المصرية شيماء سيف بعقد قرانها، مساء أمس الجمعة، على المنتج محمد كارتر، بدار المناسبات في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن مثل، يحيى الفخراني الذي شهد على عقد القران، وأشرف زكي نقيب الممثلين وروجينا وماجد المصري ومنى ممدوح وهشام جمال وفريق مسرح مصر ودنيا سمير غانم وزوجها المذيع رامي رضوان وآخرون.

وهنأت الفنانة دنيا سمير غانم، العروس شيماء سيف على عقد القران، ونشرت عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” صورًا لها من حفل الزفاف، معلقة: “ألف مبروك يا شوشو يا حبيبتي ربنا يسعدك ويتمملك بخير”.

ألف مبروك يا شوشو يا حبيبتي ربنا يسعدك و يتمملك بخير ❤️ pic.twitter.com/gSQJXswAVc — دنيا سمير غانم (@Donia) May 4, 2018

وكذلك هنأت الفنانة ندى موسى، شيماء سيف متمنية لها السعادة في حياتها الزوجية، ونشرت صورة لشيماء سيف عبر حسابها على موقع تبادل الصور” إنستغرام”، وعلقت قائلة: “مبروك يا عروسة”.