شاهد.. ظهور جديد لـ”حلا شيحة”برفقة ابنتها

@eremnews . @halashihanew @rashashiha ظهرت الفنانة المصرية #حلا_شيحة برفقة ابنتها الصغرى، وذلك لدى وصولها #مطار_القاهرة حيث كان في استقبالها والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة. ونشرت رشا شقيقة حلا مقطع فيديو عبر موقع "إنستغرام" لدى استقبال والدهما لهما، حيث غادرت حلا #القاهرة خلال الفترة الماضية إلى #كندا، عندما شاركت متابعيها بصور لزوجها وأولادهما خلال عطلة في إحدى الحدائق.