شاهد.. ظهور جديد لـ”حلا شيحة”برفقة ابنتها

ظهرت الفنانة المصرية حلا شيحة برفقة ابنتها الصغرى، وذلك لدى وصولها مطار القاهرة حيث كان في استقبالها والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة.

ونشرت رشا شقيقة حلا مقطع فيديو عبر موقع “إنستغرام” لدى استقبال والدهما لهما، حيث غادرت حلا القاهرة خلال الفترة الماضية إلى كندا، عندما شاركت متابعيها بصور لزوجها وأولادهما خلال عطلة في إحدى الحدائق.

وعلّق متابعون على الفيديو الذي نشرته رشا شيحة تارة بإعادة الجدل حول حلا التي أعلنت العودة للفن مجددًا وترك الحجاب، وبين المشيدين بالظهور الجديد لحلا وشقيقتها.

وكانت الفنانة حلا شيحة، التي خلعت الحجاب مؤخرًا وعادت للفن بعد غياب 12 عامًا، قد أثارت جدلًا خلال الفترة الماضية بعد حذف صورها من على صفحتها الرسمية بموقع “إنستغرام” لدرجة أن البعض تخيل أنها عادت في قرارها خاصة مع أنباء عودتها إلى زوجها وبناتها في كندا.

وكانت حلا قد كشفت عن صور زوجها وأبنائها للمرة الأولى في السابق، وعلّقت على الصورة بأن أسرتها تُعد أغلى ما تملكه، حيث قامت بنشر أكثر من صورة لأبنائها أحدهم بصحبة زوجها الكندي، قبل أن يُفاجأ متابعوها بحذفها صور زوجها الكندي وأبنائها من حسابها دون مبرر أو توضيح.