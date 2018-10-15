سما المصري تعود للإثارة بعد إعلان “التوبة” (صورة)

رغم إعلان توبتها عن نشر صور جريئة لها على حساباتها الشخصية، عادت الراقصة الاستعراضية، سما المصري، للإثارة من جديد عندما كشفت عن أحدث إطلالة لها عبر “إنستغرام”.

ونشرت سما صورة جديدة ظهرت فيها بشكل مختلف تمامًا عمّا كانت عليه في الفترة الماضية، حيث تخلت عن الملابس المحتشمة وارتدت (تيشيرت) أحمر و(بنطلون) ضيقًا يجسدان مفاتنها بشكل مثير، ما أشعل غضب متابعيها.

وانهالت تعليقات متابعيها على الصورة، حيث تساءل كثيرون عن “التوبة” التي كانت قد أعلنت عنها منذ عدة أسابيع، في حين طالبها آخرون بالعودة إلى رشدها.

وكانت سما المصري قد أعلنت توبتها عن ارتداء الملابس الجريئة، بعدما نقلت إلى المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية، عبارة عن إغماء وهبوط، وفور ذهابها قامت بعمل التحاليل اللازمة التي بيّنت أن لديها جرثومة المعدة.

وبعد فترة من مرضها، واصلت سما المصري نشر صور محتشمة لها بصفة يومية، بجانب الآيات القرآنية، كما أعلنت عن إمكانية ارتدائها الحجاب الفترة المقبلة.