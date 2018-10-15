سوسن ميخائيل تكشف عن تحضيراتها لدراما 2019 (فيديو)

بدأت الفنانة السورية سوسن ميخائيل تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل، مبينة في حديث مع شبكة ” إرم نيوز، ” أنها بالإضافة إلى مشاركتها في الجزء الرابع من مسلسل “عطر الشام”، فإنها ستتواجد في لوحات درامية مع المخرج حسام الرنتيسي، إضافة إلى حضورها كضيفة في عمل بشخصية مختلفة ومؤثرة بدور مراوِغ يسعى إلى الاحتيال بطرق مختلفة.

وقالت ميخائيل، “إنها تحب هذه النوعية من الأدوار، غير آبهة بحجم الدور بقدر اهتمامها بمضمونه وما الذي يمكن أن تقدمه. معلنة عن رغبتها بتقديم شخصيات مركبة ومختلفة ومؤثرة”.

كما تحدثت ميخائيل عن علاقتها بأعمال البيئة الشامية التي تكون فيها مقيدة من ناحية المساحة المتاحة أمامها لتقديم إبداعها، مثلها مثل جميع من يعمل في هذه الدراما التي تقدم حكاية وقصة بهدف المتعة، وليس نقلًا عن حقيقة.