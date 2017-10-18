سوسن ميخائيل تكشف عن إطلالتها المختلفة في “وحدن” (فيديو إرم)

كشفت الفنانة السورية سوسن ميخائيل في حديث خاص لشبكة “إرم نيوز” عن تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل، مبينة من كواليس تصوير مسلسل “وحدن” تأليف ديانا كمال الدين وإخراج نجدت أنزور طبيعة إطلالتها المختلفة في العمل، الذي يسلط الضوء بجانب أساسي وكبير منه على النساء وقدرتهن على الحياة في غياب الرجال.

وأعربت مخيائيل عن سعادتها بالعمل المتفرّد والغريب ،كما أسمته، والذي دفعها للاعتذار عن أكثر من عمل، بهدف المشاركة فيه، خاصة وأنها كانت تتمنى سابقًا وجود نصّ ينصف المرأة في الدراما ويبتعد عن بطولة الرجال التي اعتادها الجمهور، ليأتي هذا العمل بشكل مختلف عن الكثير من الأعمال التي تقدمها الدراما السورية.