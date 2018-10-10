طليق ميغان ماركل يتزوج ابنة مليونير (صور)‎

لم تعد ميغان ماركل هي الوحيدة الفائزة بنهاية سعيدة، بعدما عقد زوجها السابق قرانه على ابنة مصرفي مليونير، تقدر ثروته بنحو 200 مليون دولار أمريكي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تزوج تريفور إنجلسون، الذي كان زوجًا لدوقة ساسيكس لمدة عامين، من تريسي كورلاند، 32 عاماً، ابنة المصرفي الثري في حفل متواضع الليلة الماضية.

وأقيم حفل الزفاف في منزل خاص بتلال هيدن هيلز في كاليفورنيا، وهي نفس ضاحية لوس أنجلوس الراقية، التي تعيش فيها كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست.

ويعيش والدا العروس، ستانفورد وشيلا، في هيدن هيلز، ولم يكن من الواضح ما إذا كان الحفل قد أقيم في منزلهما.

يذكر أن ستانفورد كورلاند كان ثاني أكبر مسؤول تنفيذي في شركة كونتري وايد، وبنك التمويل العقاري، حتى العام 2006 عندما استقال، حيث باع أسهمًا تقدر بـ200 مليون دولار.

وبعد عامين اندمجت الشركة مع “بنك أوف أمريكا” إبان الأزمة المالية العام 2008، والتي أرجع السبب فيها على نطاق واسع إلى ديون الرهن العقاري التي تسببت في انهيار الأسواق.

والعريس إنجلسون منتج أفلام، يبلغ من العمر 41 عامًا، وقد طلب الزواج من ابنة كورلاند في شهر يونيو الماضي، بعد أسبوعين من زواج زوجته السابقة ميغان ماركل، 32 عامًا من الأمير هاري 34 عامًا.

يشار إلى أن أن أنجلسون وميغان بدآ المواعدة عام 2004، وتزوجا عام 2011 في جامايكا، قبل طلاقهما بعد عامين فقط نتيجة”خلافات لا يمكن إصلاحها”.

وساعد كورلاند في تأسيس بنك إقراض عقاري آخر في أعقاب الأزمة، وتوقف عن العمل كرئيس تنفيذي لها في العام 2016.