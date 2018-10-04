قُدر بـ 7.6 مليون جنيه إسترليني.. نظرة داخل قصر إيدي ميرفي في كاليفورنيا (صور)

عرض نجم هوليوود إيدي ميرفي قصره الفاخر للبيع في مزاد، بعد أن فشل سعره البالغ 7.6 مليون جنيه إسترليني في جذب مشترٍ.

ويطل القصر المسور على جبل وبحيرة، ويحتوي على مصعد وسينما، وصالة ألعاب، ومسبح ضخم، وأثاث أرجواني.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، عاش نجم هوليوود البارز، إيدي ميرفي، في هذا القصر قبل 10 سنوات، وذلك بعد أن اشتراه في 1998؛ لقضاء العطلات مع زوجته آنذاك نيكول ميتشل.

وتبلغ مساحة العقار 2.5 فدان ويقع في منطقة “غرانيت باي”، بالقرب من مدينة ساكرامنتو في كاليفورنيا، وبعد عرضه للبيع مقابل 7.6 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق من هذا العام، وفشله في اجتذاب مشترٍ، أعلنت دار مزادات العقارات الفاخرة “DeCaro Auctions” عن عرضه في مزاد علني في 27 أكتوبر/تشرين الأول.

يذكر أن المبنى الرئيسي يحتوي على 7 غرف نوم و11 حمامًا وصالة ألعاب رياضية وملعبي تنس وكرة سلة وسبا، كما يحتوي المبنى الثانوي المخصص للضيوف على 3 غرف نوم و6 حمامات، ومرآب يتسع لثلاث سيارات، وصالة ألعاب رياضية وغرفة اجتماعات.

وقال دانيال ديكارو، مؤسس ومدير دار المزادات “إن هذا الحي يعتبر موطنًا للعديد من نجوم الفن والرياضة”.