شاهد بماذا وصفت مي العيدان الفنان نايف شاهر؟ (صورة)‎

أثارت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الجدل بين متابعيها، بعد نشرها صورة لها برفقة مواطنها الفنان نايف شاهر، عبر حسابها الشخصي على تطبيق “إنستغرام“.

وظهرت العيدان في الصورة بجوار شاهر، ممسكة بكوب في يدها، مكتوب عليه “أحلى من الشرف مفيش”.

وكان شاهر مديرًا لإنتاج قناة “سكوب” التي قدمت عليها مي العيدان برنامجها “نأسف لعدم الإزعاج”.

وكتبت العيدان تعليقًا على الصورة بقولها، “مع أصدق أعدائي نايف شاهر”، لتنطلق بعد ذلك موجة من التعليقات الساخرة على ما كتبت العيدان.

حيث علق أحدهم قائلًا “أهم شيء الكوب، أحلى من الشرف مفيش”، في حين قال آخر”أعجبتني أصدق أعدائي”، بينما علق ثالث بقوله: “ما أصدق كم عندك أعداء وخصومات الله يعينك”.