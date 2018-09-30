ما سر اختفاء مشهد ابنة أوباما من فيديو غنائي؟ (فيديو)

اختفت مشاهد ماليا أوباما، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من فيديو كليب غنائي، مع المجموعة الموسيقية “نيو داكوتاس”.

ووفق تقارير إخبارية فإن صور ماليا أوباما، اختفت من الفيديو الذي تم تحميله على موقع “يوتيوب”، لأسباب مجهولة.

وشاركت “ماليا” مع المجموعة المكونة من طلبة في جامعة هارفارد، بأداء أغنية بعنوان:”Walking on Air”، حيث تمكن موقع TMZ من الحصول على النسخة الأصلية ونشرها، وتظهر فيها الشابة وهي تعزف الهارمونيكا وترقص.

وتحظى عائلة الرئيس الأمريكي السابق “باراك أوباما” بمتابعة إعلامية رغم خروجها من البيت الأبيض، فيما تتمنى الابنة الكبرى “ماليا” الحصول على الخصوصية التي كانت تتمناها لتعيش حياة تناسب سنها.