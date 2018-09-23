أوباما ينقذ الزمالك أمام المقاولون العرب والأبيض يتصدر ترتيب الدوري المصري (فيديو)

استعاد الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفضل فوزه 2-1 على ضيفه المقاولون العرب اليوم الأحد.

ورفع الزمالك رصيده إلى 17 نقطة من ثماني مباريات متفوقًا بفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر السابق الذي خاض سبع مباريات بينما توقف رصيد المقاولون عند سبع نقاط في المركز 13 بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي والخامسة هذا الموسم.

ووضع محمود علاء الزمالك في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة قبل أن يدرك إسلام فؤاد التعادل للمقاولون في الدقيقة 31 عندما أرسل أحمد علي تمريرة طويلة هيأها طاهر طاهر برأسه ليسددها فؤاد قوية من مدى قريب في مرمى محمود عبدالرحيم (جنش).

وأحرز يوسف إبراهيم (أوباما) هدف الفوز للزمالك قبل النهاية بخمس دقائق بعد تمريرة بالرأس من البديل عمر السعيد.

وأحرز كابونغو كاسونغو مهاجم الزمالك القادم من الكونجو الديمقراطية هدفًا في الدقيقة 18 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني كاد علي مهاجم المقاولون أن يضيف هدفًا ثانيًا لفريقه عندما مر بشكل جيد في الدقيقة 52 من علاء قبل أن يسدد بقوة إلى جوار القائم الأيمن لمرمى جنش.

ورد القائم الأيسر للمقاولون تسديدة لمحمود عبدالمنعم (كهربا) بعد مرور ساعة من البداية.

* انتصار الحدود

وفي مباراة أخرى حقق حرس الحدود العائد إلى دوري الأضواء انتصاره الأول في المسابقة بقيادة مدربه الجديد طارق العشري بالفوز 1-صفر على ضيفه النجوم.

وتولى العشري، مدرب الحدود السابق، مسؤولية الفريق قبل ثلاثة أيام خلفًا لعماد سليمان الذي تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج.

ورفع الحدود رصيده إلى ست نقاط من ثماني مباريات في المركز قبل الأخير متأخرًا بفارق الأهداف ومركز واحد عن منافسه.

وأحرز النيجيري إيدو موسيس هدف الحدود في الدقيقة 63 عندما تلقى تمريرة بينية رائعة سددها بقوة من مدى قريب في شباك محمد الشحات حارس النجوم.

واستكمل النجوم المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 47 بعد طرد النيجيري مايكل أزيكومين.