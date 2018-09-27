السيارة الطائرة ستصبح حقيقة خلال شهر فقط (فيديو)

ستصبح السيارة الطائرة التي لطالما كان الحديث عنها ضربًا من الخيال العلمي حقيقة واقعية خلال شهر واحد، بحسب ما أعلنت شركة أمريكية متخصص قالت إنها ستطرحها في أسواق الولايات المتحدة أولًا.

ووفقًا لشركة “تيرافيوغا”، تستطيع السيارة الطائرة المسماة “ترانزيشن” Transition أن تقطع مسافة تصل إلى 400 ميل (640 كم) بسرعة قصوى تبلغ 100 ميل في الساعة (160 كم)، كما يمكنها أن تتحول لطائرة في أقل من دقيقة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لم يتم تحديد السعر بعد، ولكن المبيعات الأولية ستبدأ في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت الشركة إن التحسينات الأخيرة على السيارة شملت محركًا هجينًا كهربائيًا، ومقاعد متطورة، والمزيد من مساحة تخزين الأمتعة، وأحزمة أمان وأكياسًا هوائية محسّنة.

كما تم تزويد السيارة أيضًا بكاميرات الرؤية الخلفية ونظام مظلات جديد، بالإضافة إلى وضع ‘boost’، الذي يعطي دفعة قصيرة الأمد من القوة الإضافية أثناء الطيران.

وتم اعتماد “ترانزشن” كطائرة خفيفة رياضية من قبل إدارة الطيران الفيدرالية في عام 2016، كما تلبي السيارة معايير الإدارة الوطنية للطرق السريعة والسلامة المرورية ولكن المستهلكين سيحتاجون إلى رخصة قيادة لاستخدامها.

وتعتقد الشركة أن السيارة الطائرة الجديدة ستساعد المستخدمين بتمكينهم من الهبوط في المطارات الصغيرة قبل تحولها إلى سيارة يمكن قيادتها مباشرة إلى الوجهة المقصودة.

وتتميز الطائرة بأجنحة قابلة للطي، وتزن حوالي 590 كغم، ويمكنها أن تصل إلى ارتفاع 3 آلاف متر.