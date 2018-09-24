“سبيس إكس” تؤكد إطلاق أسلحة إلى الفضاء للدفاع عن الولايات المتحدة

أكدت مؤسسة SpaceX لاستكشاف الفضاء أنها تشعر بالارتياح لفكرة إطلاق أسلحة عسكرية إلى الفضاء، طالما أن الهدف هو الدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت جوين شوتويل كبير مسؤولي التشغيل في الشركة إن صاروخ بيج فالكون (بي.اف.ار) يمكن استخدامه في العمليات العسكرية في المستقبل.

وأعلنت نوايا SpaceX لإطلاق الصاروخ لأول مرة في عام 2020 مع البعثات إلى القمر والمريخ المخططة لعام 2022 و 2024 على التوالي، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وذكرت الشركة أن المركبة الفضائية ستكون لديها القدرة على الطيران في منتصف الطريق حول العالم في أقل من 30 دقيقة.

وأطلقت الشركة بالفعل أقمار مراقبة فائقة السرية لقوات البحرية والقوات الجوية ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي (NSA).

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت سبيس إكس قد تفكر في إرسال أسلحة إلى الفضاء، قالت شوتويل: “إذا كان للدفاع عن هذا البلد، نعم، أعتقد أننا سنفعل”.

وأضافت أن الشركة أمضت الكثير من الوقت في بناء علاقتها مع القوات الجوية وهي الآن في وضع جيد.

وأوضحت شوتويل التي انضمت إلى SpaceX في عام 2002 أن التحدي الأكبر التالي للشركة هو المركبة الفضائية BFR والتي ستكون قادرة على رفع 150 طنًا إلى الفضاء.