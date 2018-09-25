نجمات جسدن “المثلية” في السينما المصرية (صور)

لا تزال ظاهرة المثلية الجنسية تطفو على السطح من آن إلى آخر، ولاحقًا عاد الحديث عنها بعدما واصل الفنان خالد أبو النجا دعمه للمثليين، ما فتح الباب لرصد أعمال من ذاكرة السينما المصرية جسدت المثلية وقدمتها نجمات مصريات قمن بتلك الأدوار.

وعند الحديث عن المثلية الجنسية في السينما لا بد أن نذكر الفنانة غادة عبدالرازق ومشهدها الشهير في فيلم “حين ميسرة” وتحرشها بالفنانة سمية الخشاب ضمن أحداث العمل بشكل أظهر قدراتها التمثيلية الكبيرة.

وتفننت الفنانة سناء يونس في أداء دور المثلية في فيلم “المزاج”، من خلال شخصية نعمات الشاذة والتي اعتدت جنسيًا على معظم السيدات اللاتي معها في نفس السجن.

ولا تخل القائمة من الفنانة الاستعراضية نجوى فؤاد، حيث تألقت في تأدية دور المثلية في فيلم “كشف المستور”، وفي المشهد الذي يجمعها بالفنانة نبيلة عبيد، حيث لجأت إليها عبيد لتبدأ رحلة البحث عن الذي احتفظ بنسخة من فيلم تسجيلي لها مع القائم بأعمال إحدى السفارات بالقاهرة ليتم الضغط به عليها.

وفي الفيلم الشهير “الطريق المسدود” للمخرج صلاح أبو سيف، لا يمكن أن تنسى الجملة الشهيرة للممثلة المصرية ملك الجمل التي قالتها للفنانة فاتن حمامة: “جنان قميص النوم دا، نفسي أشوفه عليكي”، وربما تكون ملامح الجمال قد ساعدتها على تجسيد هذا الدور.

ولا ينسى أحد دور الممثلة حورية فرغلي في فيلم “هز وسط البلد” حيث تعمل في الدعارة وتحاول إرضاء زبائنها بشتى السبل حتى في حال كان الزبون سيدة، وهو ما حدث بالفعل مع إحدى السيدات.