قرار تاريخي يلغي تجريم المثلية الجنسية في الهند

المصدر: أ ف ب

قررت المحكمة العليا في الهند، الخميس، إلغاء تجريم المثليّة الجنسية، في قرار تاريخي يلغي حظرًا سائدًا منذ القرن التاسع عشر في ثاني أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان.

وبحسب رئيس المحكمة ديباك ميسرا، قضت المحكمة في هذا البلد الكبير البالغ عدد سكانه مليارًا و250 مليون نسمة، بعدم شرعيّة مادة قانونية تجرّم العلاقات بين المثليين، “بعدما أصبحت هذه المادة سلاحًا لمضايقتهم والتضييق عليهم”.

وأظهرت مقاطع بثّها التلفزيون الهندي ناشطين مناصرين لحقوق المثليين، وهم يبكون تأثرًا بصدور القرار.

وبموجب القانون القديم العائد إلى الحقبة الاستعمارية البريطانية، كانت المثلية جريمة يُعاقب عليها بالسجن المؤبد، لكن الملاحقات الفعليّة للمثليين في الهند كانت قليلة جدًا.

وجاء هذا القرار بعد نقاشات طويلة، ومعركة قضائية امتدت على ما يقارب الـ 20 عامًا.

وفضّل الحزب القومي الهندوسي ذو التوجّهات المحافظة، والذي يسيطر على الحكومة الحالية، أن ينأى بنفسه عن النقاشات، وأن يترك الأمر للقضاء.

وبذلك تصبح الهند البلد الـ 24 بعد الـ 100 الذي يلغى فيه تجريم المثلية، بحسب منظمات متخصصة.