سما المصري تُفجّر مفاجأة بعد وعكتها الصحية (صورة)

أطلقت الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية سما المصري، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ أعلنت عن توبتها وعودتها عن الطريق الذي تسلكه، حتى أنها طالبت متابعيها بحذف كل صورها الجريئة.

ونشرت سما، تدوينة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، اليوم الخميس، تقول: “يارب قدرني على اللي في نيتي، ونور طريقي ونور بصري وبصيرتي، وابعد عني اللي مش عايزه أعمله تاني، ولا اللي يزعلك مني ويزعل الناس مني”.

وتابعت سما: “أنا بدأت أنظّف حاجات كتير من صور وفيديوهات هنا، الشيطان وزني عليها ومليش فيس ولا تويتر أمسح من عليه حاجة مش بتوعي، بس أنا السبب إني اديتهم فرصة ينزلوا صوري الوحشة عندهم”.

وأردفت: “يارب محتاجة وقت عشان أنظف للأبد كل حاجة، خليك واقف جنبي”. مطالبة متداولي صورها بحذف أي صور جريئة تسيء إلى توبتها.

وتعاطف جمهور سما معها، إذ قال أحدهم: “كلامك دا دليل على طيبة قلبك ونظافته وربنا يهديكي ويصلح أحوالنا جميعًا”، وعبر آخر قائلًا: “أولًا ربنا يهديكي .. ثانيًا إنتِ بتقولي إنك نظفتي حسابك من الصور الوحشة.. بس أنا شايف إنه لسة مليان”.

وتابع آخر: “هو بجد إنتِ كنتِ مستفزة بحركاتك وأسلوبك بس بجد ربنا يبعد عنك شيطانك ويعينك على نفسك”، وأضاف أحد المتابعين: “ما شاء الله عليكِ وعلى كلامك يارب يهدينا جميعًا إلى ما يحب ويرضى وأسأل الله العظيم أن تكون توبتها صالحة”.

وكانت سما المصري تعرضت لوعكة صحية منذ أسبوع، دخلت على إثرها المستشفى، بسبب الوجبات السريعة وتناول الطعام خارج المنزل.

والفنانة الاستعراضية المصرية كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بإثارتها للجدل من خلال صورها الجريئة تارة، أو تدخلاتها في العامة والسياسة تارة أخرى بتصريحات يعتبرها المتابعون “مستفزة”.