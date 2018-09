سما المصري تطمئن جمهورها بصورة جديدة بعد تماثلها للشفاء

View this post on Instagram

الحمد لله علي كل حاجه….كل اللي سالوا عليا ربنا مايوجع قلبكم علي مريض ويبعد عنكم المرض وشماته المرض وولادالحرام الحرام ويسترها معاكم ويبعد عنكم ولاد الحرام وكل الشمتانين برضو ربنا يبعد عنكم المرض عشان ماحدش يشمت فيكم ذي مابتشمتوا في الناس….ربنا يسامحكم….????????????????