سما المصري تطمئن جمهورها بصورة جديدة بعد تماثلها للشفاء

طمأنت الفنانة المصرية والراقصة الاستعراضية، سما المصري، جمهورها على صحتها، بعد تعرضها لوعكة صحية جعلتها طريحة الفراش، حيث أصيبت بفيروس “جرثومة المعدة”، المُنتشر بشدة بين المصريين.

وقالت سما، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”: “الحمد لله على كل حاجة، وربنا ما يوجع قلب كل اللي سألوا عليا، ويبعد عنكم المرض وشماتة المرض”.

وأردفت المصري: “ربنا يبعد عنكم الشماتين ولاد الحرام، وربنا يبعد عنكم المرض عشان محدش يشمت فيكم زي ما شمتوا فيا”.

وكانت الفنانة سما المصري قد تعرضت لوعكة صحية، أدت إلى نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وحذّرت جمهورها بعدها من مخاطر الوجبات السريعة والأكل خارج المنزل، والذي أدى لإصابتها بجرثومة في المعدة أدت إلى إصابتها بالتهابات في جدار المعدة وارتجاع في المريء.