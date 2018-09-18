الزمالك يفقد نقطتين أمام سموحة ويفشل في الصعود إلى قمة ترتيب الدوري المصري (فيديو)

اقتنص فريق سموحة تعادلًا مثيرًا من ضيفه نادي الزمالك بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية في الجولة السابعة للدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الزمالك بهدف سجله يوسف إبراهيم أوباما في الدقيقة 70، من تمريرة سحرية تلقاها من محمود عبد المنعم “كهربا”.

هدف يوسف أوباما في مرمى سموحة pic.twitter.com/twwMXhwWzQ — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وتعادل لسموحة حسام حسن في الدقيقة 86 من رأسية قوية.

وأهدر الفريق السكندري ضربة جزاء في الدقيقة 94 عن طريق ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذي أطاح الكرة من أعلى المرمى.

ورفع الزمالك رصيده إلى 14 نقطة واحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري، وارتفع رصيد سموحة إلى 10 نقاط في المركز السادس.