أهداف مباراة الزمالك وسموحة.. أوباما يتقدم للأبيض وحسام حسن يتعادل (فيديو)

تقدم يوسف إبراهيم “أوباما” صانع ألعاب نادي الزمالك بهدف لصالح فريقه في شباك سموحة، خلال مباراة الفريقين في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

واستلم أوباما بينية سحرية في الدقيقة 70 من محمود عبدالمنعم “كهربا”، ووضع الكرة في شباك سموحة.

هدف يوسف أوباما في مرمى سموحة pic.twitter.com/twwMXhwWzQ — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وتعادل حسام حسن لصالح سموحة في الدقيقة 86 من رأسية قوية.

ويأمل نادي الزمالك في مواصلة الانتصارات والتمسك بقمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عندما يواجه سموحة في الجولة السابعة، في ظل انشغال الأهلي حامل اللقب بمواجهتي دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر “بيراميدز” جدول الدوري مؤقتًا برصيد 15 نقطة، يليه الزمالك بـ13 نقطة، انتظارًا لنتيجة المباراة.