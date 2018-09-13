تعرف على أفضل 5 مزايا في هواتف آيفون الجديدة (صور)

جذبت شركة أبل انتباه العالم، أمس الأربعاء، بمنتجات رفعت النقاب عنها وعلى رأسها هواتف آيفون الجديدة، التي قدمت الشركة فيها مجموعة من المزايا المبتكرة، جعلت منها درة تاج الحفل، وإليكم أفضل 5 مزايا تألقت في الهواتف الجديدة.

أحجام مختلفة

كسرت أبل جميع الأفكار التقليدية حول الهواتف العملاقة، حيث أطلقت موبايلها الضخم آيفون XS Max بشاشته الـ 6.5 بوصة، لتتمكن من وضع هواتفها في حيز جديد لم نرها فيه من قبل وهو فئة الهواتف الأكبر من 6 بوصة.

وإلى جانب ذلك جاء الحجم التقليدي 5.8 بوصة في هاتفها الجديد آيفون XS وكذلك حجم متوسط 6.1 بوصة في هاتفها منخفض التكلفة آيفون XR، لتتمكن بذلك من إرضاء كافة الأذواق.

قوة الأداء

وأكدت أبل للعالم أنها مازال في جعبتها الكثير لتقدمه للمستخدمين، حيث جعلت هواتفها أكثر قوة، إذ تتضمن المعالج الثوري A12 Bionic الذي يستطيع أن ينجز 5 مليارات مهمة في ثانية واحدة، وذلك يجعله أسرع 15% من سابقه A11 Bionic، وبطاقة أقل.

ويقدم المعالج الجديد تجربة تصوير متميزة من خلال وحدة المعالجة العصبية، وكذلك وحدة معالجة الصور المنفصلة والتي تمكن الكاميرا المزدوجة الخلفية من التعرف على العناصر المتواجدة أمامها من حيث وجوه الأشخاص أو عناصر التصوير المميزة، بحيث يتم التركيز عليها مع تمويه الخلفية بسهولة.

ألوان متنوعة

ونفذت الشركة الأمريكية جزءًا من خطتها طويلة الأجل الخاصة بتوسيع قاعدة جماهيرها من خلال طرح هاتفها الجديد منخفض التكلفة آيفون XR بإمكانيات تنافسية إلى جانب تشكيلة واسعة من الألوان تلائم جيل الشباب.

كاميرا أفضل

واحتلت عدسات كاميرات هواتف أبل الثلاثة الجديدة حيز اهتمام الجمهور حول العالم، حيث قدمت تحديثات جديدة على مستوى التصوير، فمع الكاميرا المزدوجة في آيفون XS وXS Max يمكن للمستخدم أن يستمتع بدرجة عالية من التحكم في التصوير بوضع البورتريه مع تمويه الخلفية والتحكم في درجته بعد التقاط الصور، إلى جانب الميزة الجديدة Smart HDR والتي تسمح للكاميرا أن تلتقط العديد من الدرجات الخاصة بالظل والنور في اللقطة، ومن ثم اختيار أفضلها وعرض الصور بما تم اختياره، وكل ذلك يجري بفضل وحدة معالجة الصور المنفصلة الجديدة.

إصدار iOS 12 الجديد

الهواتف الجديدة ستعمل بأفضل أداء مع الإصدار الثاني عشر الجديد من نظام تشغيل أبل iOS، والذي سيتم إطلاقه رسميًا في نسخته الكاملة، خلال 17 سبتمبر الجاري، بكل ما فيه من مزايا جديدة.

ومن حيث الأداء، ستكون التطبيقات أسرع في التشغيل بنسبة 40% عن iOS11، إلى جانب التوافق للعمل مع الجيل الجديد من منصة الواقع المعزز ARKit 2.0 وكذلك سيكون هناك إصدار متطور من الإيموجيز وتحمل اسم Memoji والتي تلتقط حركة لسانك وفمك بدقة عالية.