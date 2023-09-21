طليق علا غانم: تزوَّجَتْني لتصل لأهدافها

طليق علا غانم: تزوَّجَتْني لتصل لأهدافها
اتهم طليق علا غانم، رجل الأعمال عبدالعزيز حسن، الفنانة المصرية بقدرتها على التمثيل ببراعة عليه، لافتًا إلى أنها "اعتبرته سلمًا للوصول لأهدافها".
وفي هجوم شديد شنَّه عليها، كشف رجل الأعمال في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه لم يكن يتوقع انفصاله عن علا غانم، لأنه كان "يحبها حبًّا حقيقيًّا".
ووجَّه رسالة إليها، قائلًا: "اتقي الله واتقي العيش والملح ولازم نقعد مع بعض ونحل أزمتنا بهدوء، وضرورة وجود شخص يتكلم بالحق".
وأكد أنه " لم يحصل على حقوقه حتى الآن من علا غانم، لارتكابها عدة أمور مخالفة قانونيًّا".
وأضاف عبدالعزيز حسن أن علا غانم باعت أغلب الممتلكات لابنتها فريدة الضفراوي دون وجه حق، وأنه تمكن فقط من استرجاع الفيلا التي كانت مسكن الزوجية لهما، ولكن هناك الكثير من الحقوق التي لم يحصل عليها حتى الآن.
وقال بعد تجربة زواجه من علا غانم أنه "لن يتزوج من داخل الوسط الفني مرة أخرى".
وكانت علا غانم اتهمت طليقها عبدالعزيز حسن في فبراير/شباط الماضي بإرسال "بلطجية" إليها وضربها ووالدتها وطردهما من المنزل، واستغاثت لإنقاذها برئيسة المجلس القومي للمرأة.
ولاحقًا، رفعت الفنانة المصرية دعوى خلع ضد زوجها رجل الأعمال عبدالعزيز حسن.