طليق علا غانم: تزوَّجَتْني لتصل لأهدافها

اتهم طليق علا غانم، رجل الأعمال عبدالعزيز حسن، الفنانة المصرية بقدرتها على التمثيل ببراعة عليه، لافتًا إلى أنها "اعتبرته سلمًا للوصول لأهدافها".

وفي هجوم شديد شنَّه عليها، كشف رجل الأعمال في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه لم يكن يتوقع انفصاله عن علا غانم، لأنه كان "يحبها حبًّا حقيقيًّا".

ووجَّه رسالة إليها، قائلًا: "اتقي الله واتقي العيش والملح ولازم نقعد مع بعض ونحل أزمتنا بهدوء، وضرورة وجود شخص يتكلم بالحق".

وأكد أنه " لم يحصل على حقوقه حتى الآن من علا غانم، لارتكابها عدة أمور مخالفة قانونيًّا".