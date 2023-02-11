نقل الفنانة علا غانم إلى المستشفى إثر إصابتها بارتجاج في المخ

وكانت قد كشفت الفنانة المصرية علا غانم تفاصيل استغاثتها، بقرينة الرئيس المصري ورئيسة المجلس القومي في مصر، بعد تعرضها للتهديد والطرد من منزلها، مشيرة إلى أنها "مهددة بالقتل من زوجها"، فيما رد الأخير عليها.

وأوضحت الفنانة المصرية في تسجيل صوتي لـ"ET بالعربي" أن الأزمة بدأت منذ شهر، مضيفة: "فوجئت بأحد البلطجية تهجم على الفيلا، وقذفني بعبوة مليئة بالبنزين و6 مولوتوف".

وأشارت إلى أنها "على الفور تواصلت مع الأجهزة الأمنية وبالفعل تم القبض على الفاعل وما زال محبوسًا حتى الآن، وتبين أنه بلطجي يعيش بالقرب من منزلها".

وتابعت: "فوجئت بأن هذه الواقعة وراءها زوجي، الذي تجمعني به المحاكم منذ 6 سنوات تقريبًا، لمطالبتي الطلاق".