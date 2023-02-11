نقل الفنانة علا غانم إلى المستشفى إثر إصابتها بارتجاج في المخ
قالت ابنة الفنانة المصرية علا غانم إن والدتها نقلت إلى المستشفى مصابة بارتجاج بالمخ ونزيف داخلي وكسور ببعض عظام جسدها.
وأضافت ابنة علا غانم في تصريح لـ"إرم نيوز": "والدتي شعرت بآلام شديدة بجسدها، ونقلناها إلى المستشفى للاطمئنان عليها، وبعد الفحص تبين إصابتها بارتجاج بالمخ ونزيف داخلي، وكسر بعظام اليد والقفص الصدري، وتم إدخالها المستشفى".
وعن سبب الإصابة قالت ابنة الفنانة المصرية: "لا أعلم سبب الإصابة ولكنني أرجح أنها بسبب هجوم زوجها عليها بالمنزل واشتباكه معها، فهي لم تتعرض لأي اصطدام بعدها، خاصة أنها شعرت بآلام شديدة وقتها لكنها زالت قبل أن تعود لها مجددا قبل يومين".
وكانت قد كشفت الفنانة المصرية علا غانم تفاصيل استغاثتها، بقرينة الرئيس المصري ورئيسة المجلس القومي في مصر، بعد تعرضها للتهديد والطرد من منزلها، مشيرة إلى أنها "مهددة بالقتل من زوجها"، فيما رد الأخير عليها.
وأوضحت الفنانة المصرية في تسجيل صوتي لـ"ET بالعربي" أن الأزمة بدأت منذ شهر، مضيفة: "فوجئت بأحد البلطجية تهجم على الفيلا، وقذفني بعبوة مليئة بالبنزين و6 مولوتوف".
وأشارت إلى أنها "على الفور تواصلت مع الأجهزة الأمنية وبالفعل تم القبض على الفاعل وما زال محبوسًا حتى الآن، وتبين أنه بلطجي يعيش بالقرب من منزلها".
وتابعت: "فوجئت بأن هذه الواقعة وراءها زوجي، الذي تجمعني به المحاكم منذ 6 سنوات تقريبًا، لمطالبتي الطلاق".
وأردفت أنها قررت بعد ذلك "رفع دعوى خلع والقضية ما زالت قائمة في المحاكم منذ سنة ونصف السنة تقريبًا، كل هذه المدة للحصول على حكم بالخلع ولم أستطع الحصول عليه حتى الآن، رغم أنّ غالبية الستات تحصلن على الحكم بعد شهورٍ قليلة من رفع هذه الدعوى".
وأضافت: "منذ يوم 10 نوفمبر، تلقيت مراسلات من زوجي عبارة عن تهديدات فقط، وقال لي: البلد كلها هتقتلك والناس هتولع فيكي إذا لم تتنازلي عن قضية الخلع".
واستكملت حديثها: "أنتِ آخرك رصاصة بـ10 جنيه، أو مياه نار تُلقى على وجهك، وفورًا بعدما تلقيت هذه التهديدات توجهت إلى مباحث الإنترنت وتقدمت ببلاغ، وبالفعل تم استدعاؤه منذ يومين تقريبًا".