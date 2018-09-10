حليمة بولند تهاجم المنتقدين (فيديو)

قللت الإعلامية الكويتية حليمة بولند من حجم الحملات التي تم شنّها ضدها عبر موقع “تويتر” داخل السعودية بعد تلقيها هديةً من شركة “عبد الصمد القرشي” للعطور قيمتها حوالي 3 ملايين ريال منقوشًا عليها عبارة “حليمة عبد الجليل بولند أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية”؛ ما اعتبره ناشطون تقليلًا من مكانة سيدات المملكة.

وقالت بولند في فيديو عبر صفحتها على تطبيق “سناب شات” إنها لا تهتم إطلاقًا بالانتقادات؛ لأن “تويتر” عالم وهمي ويعكس صورة غير واقعية تمامًا عن ما يحدث في الحقيقة، موضحة أنها منذ قدومها للسعودية والرجال والنساء والأطفال يحرصون ويتهافتون على مقابلتها والتقاط الصور معها.

ولفتت إلى أن أول من يحرص على التقاط الصور معها عند رؤيتها بالحقيقة هم المشاركون بالوسوم “هاشتاغات” التي تنتقدها، مشددة على أن الجمهور السعودي يعشقها حتى النخاع.

وأضافت بولند أن الحقيقة تعرضها عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي فقط، مشيرة إلى أنها تبرز مدى حب واهتمام الناس بها في السعودية وكل مكان.

وكانت النجمة الكويتية حذفت جزءًا من مقاطع “سناب شات” أظهرت تلقيها هدايا متنوعة خلال وجودها في العاصمة الرياض، بينها هدية قيّمة قيمتها 3 ملايين ريال.

واختفى المقطع، الذي يظهر لحظة فتح موظفين لصندوق كبير يحتوي 20 علبة عطر فاخر، أمام الإعلامية الكويتية التي قامت بحذفه بعد أن طالبها مدونون سعوديون بتوضيح حقيقة الهدية.

وجاءت مبادرة بولند بحذف المقطع بعد أن أصدرت شركة عبدالصمد القرشي للعطور، بيانًا تبرأت فيه من كونها أهدت الصندوق الفاخر لحليمة أو وقَّعت معها أي عقد إعلاني.