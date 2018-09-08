“زر الذعر”.. جهاز جديد لمكافحة التحرش

قررت سلاسل فنادق كبيرة في الولايات المتحدة، بينها “ماريوت انترناشونال” و”هيلتون”، تزويد عامليها بـجهاز أطلق عليه اسم “زر الذعر”؛ لمكافحة التحرش الجنسي والجريمة بعدما قاوم قطاع الفنادق هذه الفكرة لأعوام.

وكثيرًا ما تتعرض العاملات في الفنادق لتحرش جنسي نظرًا لوجودهن بمفردهن في الغرف مع النزلاء، ومن ثم كثفت النقابات العمالية وغيرها من الجماعات المدافعة عن الحقوق الضغط على الفنادق لتوفير وسيلة لحمايتهن.

وبدأت النقابات والجماعات الحقوقية الضغط، العام الماضي؛ لتوفير “زر الذعر” في أعقاب انطلاق حركة (#مي_تو) على وسائل التواصل الاجتماعي، وحادث إطلاق النار في لاس فيغاس في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما فتح مسلح النار من نافذة غرفة أحد الفنادق.

وقالت الرئيسة والرئيسة التنفيذية للجمعية الأمريكية للفنادق، كاثرين لوجار للصحفيين في فاعلية للقطاع في واشنطن: إن “حماية موظفينا وملايين النزلاء الذين يقيمون في فنادقنا يوميًا أمر شديد الأهمية للقطاع”.

وأضافت لوجار أن “هذه الأجهزة ستبلغ تكلفتها مئات الآلاف من الدولارات على الأرجح، وستؤثر على عشرات الآلاف من العاملين، ومن المتوقع توزيعها في الأعوام القليلة المقبلة”.

وتعهد الرؤساء التنفيذيون في فندق “ماريوت” و”هيلتون” بتوزيع الأجهزة على الموظفين في جميع الفنادق التابعة لهم في الولايات المتحدة بحلول عام 2020.

وقال الرؤساء التنفيذيون في مجموعة فنادق “انتركونتيننتال” و”ويندام”، إنهم “يعكفون على وضع خطط لتوزيع الأجهزة على العاملين في الفنادق التي يمتلكونها أو يديرونها خلال العامين المقبلين”.

وقالت مجموعة فنادق “هيات”: إن “هذه الأجهزة متوفرة في 120 من فنادقها في أمريكا الشمالية والجنوبية، وإنها تخطط لتوزيعها في جميع الفنادق التي تملكها أو تديرها”.

وكانت مجموعة من العاملات في فنادق “ماريوت” طالبن خلال الاجتماع السنوي للشركة في العام الحالي، بتوفير حماية أفضل لهن من التحرش الجنسي، بما في ذلك توفير زر الذعر.

ويحمل العاملون في الفنادق المسجلون في نقابات أجهزة مماثلة منذ عام 2012، بعدما اتهمت عاملة في أحد الفنادق رئيس صندوق النقد الدولي السابق، دومينيك ستروس كان، بالتحرش بها جنسيًا في أحد فنادق نيويورك في عام 2011.

وكشفت دراسة أجرتها نقابة “يونيت هير” للعاملين في قطاع الفنادق والضيافة، أن مسحًا في عام 2016 شمل نحو 500 من عاملات الضيافة في منطقة شيكاغو أظهر أن 58% من العاملات في الفنادق و77% من العاملات في نوادي القمار تعرضن لتحرش جنسي من نزلاء.