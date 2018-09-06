مصر.. طبيب بريطاني يحاضر بمؤتمر علمي مرتديًا قميص محمد صلاح (صور)

نظمت النقابة العامة لأطباء الأسنان في مصر، الأربعاء، ثاني أيام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأطباء الأسنان (2018 EDSIC)، وسط حضور حشد كبير من الأطباء وحديثي التخرج وصل لـ 700 طبيب أسنان.

وألقى الدكتور البريطاني ماثيو، محاضرة خلال المؤتمر، مرتديًا قميص محمد صلاح، تعبيرًا عن حبه الشديد لنجم نادي ليفربول الإنجليزي، حيث تحدث عن أحدث الطرق لعلاج أمراض الجذور.

وخلال المؤتمر، قال عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان في مصر الدكتور محمد علاء، إن النقابة نظمت رحلات ترفيهية لزيارة المناطق السياحية مصر، مثل الأهرامات والمتحف المصري وخان الخليلي والحسين، وذلك لأكثر من 35 محاضرًا أجنبيًا بالمؤتمر من مختلف دول العالم، بهدف الترويج للسياحة.

وأضاف علاء في تصريحات خلال المؤتمر أن لجنة العلاقات العامة بالنقابة اختارت مرافق أو مترجم لكل محاضر أجنبي، لمساعدته وتسهيل كل إجراءاته، لحين عودته.

وكانت النقابة العامة لأطباء الأسنان المصرية، افتتحت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأطباء الأسنان (EDSIC 2018) الثلاثاء الماضي، ومن المقرر أن تستمر فعالياته وورش العمل، حتى الجمعة.