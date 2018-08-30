بدء أعمال الحفر بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان (صور)

انطلقت اليوم الخميس، أولى خطوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين دولتي مصر والسودان، والذي تبلغ قدرته الكهربائية حوالي 200-300 ميجاوات كمرحلة أولى.

وقال رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندس جمال عبد الرحيم، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ التصميمات الخاصة بالمشروع واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة، وإن العمل يتم للانتهاء من الأعمال الخاصة بالحفر وتجهيز الخرسانات.

وأضاف عبد الرحيم، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المشروع يتضمن توسيع محطة توشكى 2 بخليتين جهد 220 ك.ف، بالإضافة إلى خطوط هوائية تصل أطوالها إلى حوالي 100 كم جهد 220 ك.ف مزدوج وحوالي 300 برج، وأضاف أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال قبل نهاية العام الحالي.

جدير بالذكر أن السودان تتعاون أيضًا مع دولة الإمارات في مجال الطاقات المتجددة بقدرات تصل إلى 500 ميغاوات، بجانب تعاونها مع مصر، حيث انتهى البلدان من الاتفاق على الخطوط العريضة في منظومة الربط الكهربائي.

وأشار رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ التصميمات الخاصة بالمشروع، واستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة، مضيفًا أنه جارٍ الانتهاء من الأعمال الخاصة بالحفر وتجهيز الخرسانات.

يذكر أن شركة L&T الهندية هي الشركة المنفذة للمشروع، ويتم تنفيذ مشروع الربط على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالي 6,7 مليون دولار بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي ثلاثة أشهر.

وبدأت مصر مرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع إثيوبيا والسودان عقب لقاء رؤساء الدول الثلاث في أديس أبابا، معلنين بعدها بدء جولة جديدة من المفاوضات حول النقاط الخلافية كافة بينهم.