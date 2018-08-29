حملة سخرية من محمد رمضان بسبب سقطاته في البرامج الحوارية (فيديو)

شن ناشطون حملة سخرية واسعة ونقد لاذعة من الفنان محمد رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تجميع مقاطع ساخرة من حواراته وتعميمها بسبب ما وصفوه بغروره وتعاليه على الناس.

وتضمنت مقاطع الفيديو، التي اطلع على بعضها “إرم نيوز” لقطات ومقتطفات من جلسات حوارية أجراها الفنان أخيرًا، وتناولت الفترة الأخيرة من حياته وما أُثير حولها من جدل بسبب مواقفه من زملائه في المجال.

وكانت أبرز تلك اللقطات حين وقع الفنان المصري محمد رمضان في موقف محرج خلال حواره مع المذيع والإعلامي أسامة كمال في أحد البرامج الحوارية، مؤخرًا، حين سأله الأخير رمضان سؤالًا عن العلاقة بين الزيت والوقود.

وقال الفنان المصري الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة بأغنيتين سببتا موجة من الهجوم العنيف عليه من فنانين ومخرجين ونقاد فنيين، إن الحياة تفسح الطريق للشخص الذي يعرف إلى أين هو ذاهب.

وأضاف رمضان خلال اللقاء التلفزيوني أن مبررات ما يفعله من تفاخر بسياراته وعقاراته وحيواناته المفترسة ومختلف ممتلكاته أنه يريد توثيق نجاحه، وقال: “إن لم توثق نجاحك فلن يوثقه أحد”.

وهناك نظرية علمية من آلاف السنين تقول لا تربط ثابتًا بمتحرك، فالدين ثابت” ليقاطعه المذيع مستغربًا ومستفسرًا عن أصل هذه النظرية التي أفاد بها، ليرد الفنان بأنها “نظرية عظيمة”.

وحاول محمد رمضان أن يعطي مثالًا على نظريته تلك بقوله: “إن هذه النظرية تنطبق على البنزين والزيت في العربية، البنزين هم المحبون والوقود الذي يدفعني للأمام، والزيت هؤلاء الذين أحبطوك وكسروك الذين لا بد من أن يكونوا كالزيت في السيارة ليحترقوا”.

وفاجأ الإعلامي ضيفه الفنان بسؤال، ما الذي يحترق أصلًا بقوله: “ما الذي يحترق البنزين أو الزيت” ليعجز الفنان عن الرد”.