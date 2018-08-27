محمد رمضان يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد منتج فيلم “البدلة”

تقدم أحمد الجندي محامي الفنان المصري محمد رمضان، ببلاغ إلى النائب العام ضد وليد منصور منتج فيلم “البدلة”، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وقال الجندي في بلاغه، إن المخرج وليد منصور “تعدى بالسب على موكله محمد رمضان في عدة تصريحات وتدوينات”.

وشهدت الأيام الماضية أزمة حادة وتبادل للشتائم وقعت عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بين صناع فيلمي “البدلة” لتامر حسني، و”الديزل” لمحمد رمضان.

يذكر أن صراعًا وقع بين صناع الفيلمين، بسبب إيراداتهما في عيد الأضحى، إذ خرجت كثير من الأقاويل بأن كليهما يتصدر قائمة الإيرادات.

وحقق فيلم “الديزل”، في أول أيام عيد الأضحى، إيرادات بلغت 3 ملايين و80 ألف جنيه، بينما حقق “البدلة”، 3 ملايين و127 ألف جنيه وفقًا لتقارير غير رسمية، أما في ثاني أيام العيد، فوصلت إيرادات “البدلة” إلى 4 ملايين و256 ألف جنيه، فيما حقق “الديزل” إيرادات 3 ملايين و914 ألف جنيه، في حين يُصر صناع “الديزل” على أنه يتصدر إيرادات أفلام الموسم.