أسعار الذهب تتراجع تزامنًا مع ارتفاع مؤشر الدولار

تراجعت أسعار عقود الذهب في تعاملات الاثنين، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الذي تعرض لضغوط في جلسة الجمعة الماضي.

والجمعة الماضي، دفعت تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فسرها المراقبون أنها تميل إلى التيسير بشأن سياسيات أسعار الفائدة، إلى هبوط العملة الأمريكية.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن الإبقاء على الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة مناسب لحماية الاقتصاد الأمريكي، وللحفاظ على نمو أفضل للوظائف والسيطرة على التضخم.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس تحرك العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، بنسبة 0.11%، عند مستوى 95.18.

وبحلول الساعة الـ07:22 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر، بنسبة 0.15% (1.8 دولار)، إلى 1211.5 دولار للأوقية.

وهبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر، بنسبة 0.05% عند مستوى 1204.76 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة طفيفة 0.01% إلى 14.90 دولار للأوقية، فيما انخفض سعر البلاتين 0.28%، إلى 788.96 دولار للأوقية.