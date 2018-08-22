الذهب ينزل من أعلى مستوى في أسبوع

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، بعدما لامست أعلى مستوى لها في أسبوع في وقت سابق اليوم، مع تعويض الدولار بعض خسائره التي تكبدها بسبب انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة.

ومن المتوقع نشر محضر الاجتماع الذي عقده مجلس الاحتياطي في 31 يوليو تموز والأول من أغسطس آب في وقت لاحق اليوم الأربعاء، والذي سيفحصه المستثمرون بحثًا عن أي دلائل يسترشدون بها على الزيادات التالية لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1192.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغت في وقت سابق 1197.66 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 14 أغسطس آب.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في العقود الأمريكية الآجلة ليستقر عند 1200 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، ارتفاعًا طفيفًا إلى 95.284 بعدما نزل لأدنى مستوياته في نحو أسبوعين عند 95.08 في الجلسة السابقة.

وأكد ترامب يوم الإثنين أنه غير سعيد برفع أسعار الفائدة، مما أثر سلبًا على الدولار، قبل نشر محضر اجتماع المركزي الأمريكي ومؤتمره الاقتصادي السنوي في جاكسون هول بولاية وايومنج الذي سيبدأ يوم الجمعة.

ويتأثر الذهب كثيرًا برفع أسعار الفائدة الأمريكية؛ لأنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدًا بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 14.72 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 790.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوع عند 803.10 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 913.75 دولار للأوقية.