بالفيديو.. الفنان تامر حسني يظهر لأول مرة بعد أزمة أحباله الصوتية

في مفاجأة لجمهور ومحبي تامر حسني، نشر الفنان حسام الحسيني عبر “إنستغرام” فيديو للمطرب المصري في أول ظهور له منذ أزمة أحباله الصوتية، وذلك أثناء حضور عرض فيلمه الجديد “البدلة”.

وعلى الرغم من حماسة الجمهور لظهور حسني، إلا أن قلقهم زاد بشأن صحته، حيث يُظهر الفيديو كيف ألمح تامر حسني لأحد معجبيه أن الأزمة مستمرة، إذ أشار بيده إلى حنجرته ليوضح أنه لا زال يعاني من مشكلة أحباله الصوتية.

يأتي ذلك الظهور، بعد تعرض تامر لأزمة فقدان صوته أثناء حفلته الأخيرة في الساحل الشمالي، وطلب الأطباء منه التوقف عن الغناء والراحة التامة لمدة 15 يومًا، ولكن على الرغم من أزمته، إلا أنه حرص على حضور عرض فيلمه.

وكان تامر قد أدلى بتصريح لـ “إرم نيوز”؛ ليطمئن عليه محبيه، حيث قال: “أنا بخير الحمد لله، وسأعود لجمهوري بعد أسبوع”، وأشار إلى أنه يتابع ردود أفعال جمهوره على فيلمه الجديد “البدلة”.