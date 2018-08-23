المنشد المصري محمود التهامي: أكرم حسني أساء لقدسية الإنشاد الديني (فيديو)

قال المنشد المصري الشيخ محمود التهامي إن خلافه مع الفنان أكرم حسني بسبب تقليده في حلقة من مسلسله الوصية في رمضان الماضي بشكل مسيئ، ليس خلافًا شخصيًا، ولكنه يتعلق بقدسية الإنشاد الديني، كفن تراثي ثقافي قديم، موضحًا أنه تقبل اعتذار مجموعة قنوات cbc على هذا المشهد ووجه الشكر لها.

وأضاف في لقاء خاص مع شبكة “إرم نيوز”،” أنه سعيد بتجربته الفنية الجديدة مع الموسيقار فتحي سلامة، والتي قدما خلالها لونًا جديدًا يجمع بين الموسيقى المكتوبة والموسيقى الصوفية”.

وتابع الشيخ محمود التهامي أن نقابة المنشدين استطاعت أن تخرج 500 منشد ديني معتمدين، متمنيًا أن يوافق مجلس النواب على تحويل النقابة من عمالية إلى مهنية حتى يمكن مساعدة المنشدين كبار السن ومواجهة الدخلاء والمسيئين لفن الإنشاد الذي يعتبر من القوى الناعمة التي تحارب الإرهاب عن طريق نشر السماحة الدينية في الحفلات والمهرجانات.