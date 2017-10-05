أكرم حسني: ليس هناك موسم خامس من “أسعد الله مساءكم” (فيديو إرم)

قال الإعلامي الساخر أكرم حسني إنه ” لا توجد أي نية لتقديم موسم خامس من برنامجه الكوميدي الساخر “أسعد الله مساءكم”، موضحًا أنه انتهى حتى الآن من تصوير 7 حلقات فقط من الموسم الرابع، ويتبقى 9 حلقات أخرى”.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز”، خلال مشاركته بحفل توزيع جوائز الدورة الثامنة لمهرجان الفضائيات العربية هذا العام أنه لن يتعاون مع الفنان أحمد فهمي في مسلسله الرمضاني المقبل، والذي يحمل اسم”الوصية”، مشيرًا إلى أن هناك ارتباطات فنية لكل منهما جعلت من الصعب تعاونهما، ولكن سيكون هناك عمل يجمعهما في رمضان بعد المقبل.