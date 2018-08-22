فنانون عرب حصدوا الملايين من إيرادات العيد.. تعرف على المتصدر

جاءت إيرادات الأعمال الفنية المختلفة، يوم أمس الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، مختلفة عن يوم وقفة عرفة تمامًا.

وكان النجم تامر حسني ومعه الكوميديان أكرم حسني في المركز الرابع بفيلمهما “البدلة”، بعد أفلام “الكويسين” لأحمد فهمي و”بني آدم” ليوسف الشريف، و”تراب الماس” للفنانين منة شلبي وماجد الكدواني وآسر ياسين وإياد نصار، قبل أول أيام العيد.

وتصدر النجم تامر حسني إيرادات أول أيام عيد الأضحى بفيلم “البدلة”، إذ حقق 3,126,789 جنيه، ويأتي بعده النجم محمد رمضان بفيلم “الديزل”، محققًا 3,080,187 جنيه.

أما النجم الكوميدى أحمد فهمي فحقق 1,215,655 جنيه، ليشهد الفيلم تصاعد مستمر فى إيراداته، ومن المتوقع أن يتزايد خلال الأيام المقبلة.

وهو نفس الوضع بالنسبة للنجم يوسف الشريف بفيلمه “بني آدم”، والذي حقق أمس الثلاثاء 821,171 ألف جنيه، متقدمًا عن يومي الوقفة واليوم الذي سبقه، فيما حقق فيلم “تراب الماس”، 1,315,890 جنيه.

وحقق فيلم “سوق الجمعة”، 197,985 ألف جنيه، وحقق فيلم “بيكيا”، للنجم محمد رجب 184,777 ألف جنيه، وبهذه الأرقام وصلت إجمالي الإيرادات إلى 9 ملايين جنيه و942,454 ألف جنيه.