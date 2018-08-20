سيدة تسترجع حقيبتها المسروقة بعد 18 عامًا (صور)

استعادت سيدة حقيبتها بعد 18 عامًا من سرقتها، عندما كانت تعمل في أحد الفنادق.

وأعربت السيدة وتدعى جوان بيفن (39 عامًا) عن دهشتها عندما أُعيدت حقيبتها إلى منزل والدتها، والتي كانت لا تزال تحتوي على المحفظة وفيها بطاقات الائتمان ورخصة القيادة، إضافة إلى صورة للاعب كرة القدم الفرنسي المخضرم “إريك كانتونا”.

ووفقًا لصحيفة “مترو” البريطانية، قالت جوان: “كنت أعمل في فندق بمقاطعة كامبريدج، وتركت حقيبتي في مكتبي بقسم الاستقبال، ولكن شخصًا ما استغل عدم مراقبة المكتب وسرقها”.

وأضافت: “بالطبع أبلغت الشرطة، ولكنهم لم يعثروا عليها إلا بعد 18 عامًا، حيث كشفت التقارير أن أحد الأشخاص أرسل الحقيبة المفقودة إلى مكتب شرطة سانت إيفيس عبر البريد”.

ومما زاد من دهشة جوان هو أن “الحقيبة لا تزال تحتوي على محفظتها وبطاقات الائتمان، وكانت الحقيبة ومحتوياتها مبللة ومليئة بالوحل، وقد ساعدت رخصة القيادة الشرطة على الوصول إلى جوان لتلم شملها مع حقيبتها”.