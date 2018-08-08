العثور على سائح صربي مشنوقًا بغرفته بأحد الفنادق في تونس

في حادثة قد تؤثر على إقبال السياح، تمّ العثور على جثّة سائح صربي الجنسية يبلغ من العمر 40 عامًا معلّقة في غرفته بأحد الفنادق في مدينة سوسة التونسية.

ووفق التحقيقات الأولية، فإن جميع المؤشرات ترجّح فرضية الانتحار.

وقال الناطق الرسمي باسم محاكم محافظة سوسة شرقي تونس، في تصريح صحفي وفق الأناضول، إن الراحل أتى إلى تونس برفقة زوجته وإن أسباب موته لا تزال مجهولة.

ويشهد الموسم السياحي في تونس حاليًا انتعاشة غير مسبوقة، حيث ارتفعت عائدات السياحة في حزيران/ يونيو الماضي 46 %، وبلغ عدد السياح الوافدين على تونس خلال نصف السنة الأولى من العام الجاري 3.2 مليون سائح بزيادة 63 % مقارنة بنفس الفترة في 2016، وفق أرقام رسمية.